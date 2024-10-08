МАГАТЭ проверит безопасность сброса в море воды на "Фукусиме-1"

Специалисты МАГАТЭ прибыли в Фукусиму для проверки безопасности сброса в море очищенных от радиации сточных вод на аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает Associated Press.

Команда МАГАТЭ возьмет образцы воды на АЭС, а также - морской воды близ станции. Кроме того, специалисты проверят на наличие опасных веществ рыбу на рынке недалеко от города Иваки (префектура Фукусима). Также члены МАГАТЭ посетят национальную лабораторию близ Токио и встретятся с официальными лицами.

По заявлениям Японии, запущенный в августе 2023 года сброс сточных вод осуществляется под контролем МАГАТЭ в соответствии с международными стандартами.

Авария на АЭС Фукусима-1 произошла в 2011 году из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и цунами. Авария привела к выбросу большого количества радиации и накоплению на АЭС радиоактивной воды.