Биткоин-разработчик представил «самый анонимный» мессенджер

Мессенджер DarkIRC, который позиционируется как «самый надежный анонимный чат в мире», перешел в фазу альфа-тестирования. Об этом сообщил биткоин-разработчик «старой школы» Амир Тааки.

По его словам, причиной создания решения стала «жестокая цензура разработчиков криптовалют со стороны авторитарных режимов».

Основной особенностью DarkIRC является «отсутствие идентификации». Пользователи приложения могут менять свой псевдоним в любое время, поэтому сообщения невозможно сопоставить с конкретной личностью.

«Все другие приложения заставляют вас регистрироваться или генерировать ключи. Затем это становится вашим идентификатором. Все ваши сообщения привязаны к этому идентификатору. Но у DarkIRC нет идентификации. Вы просто отправляете сообщения в анонимную P2P-сеть на базе Tor», - объяснил Тааки.

Для борьбы со спамом мессенджер использует обнулители ограничения скорости на сетевом уровне, которые предотвращают переполнение сети. Каждый канал может устанавливать собственную политику для публикаций, а пользователи добавлять опциональную модерацию.

DarkIRC работает на любых компьютерах и мобильных устройствах. Для приложения можно установить собственный интерфейс или IRC-фронтенд.

«ЕС заставил Telegram передать им все данные чатов. Это новая норма. Но хватит. Свободное общество должно иметь свободу слова. Свобода слова подразумевает любое слово. […] Наша цель — снова сделать интернет диким с помощью густого темного леса шифрования. Этот темный лес укрывает и защищает свободу. Это интернет с массовой сильной криптографией повсюду, непроницаемый для наблюдения», - подытожил разработчик.