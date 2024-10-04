Последнее обновление: 04.10.2024 16:39

США передали Украине материалы для защиты энергообъектов

Категории: США Украина

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры. Об этом в X (ранее Twitter) написала администратор USAID Саманта Пауэр.

Она отметила, что USAID передают Украине партию арматуры и стальной сетки.

Пауэр опубликовала фото одной из подстанций в западном регионе Украины, которую она посещала в ходе своего визита.

"USAID помогает Украине защитить подстанции, подобные этой на западе Украины, предоставив 10 тысяч тонн арматуры и 200 миль (321 км) стальной сетки для обеспечения безопасности объектов по всей стране", – написала она.

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