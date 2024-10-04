В Румынии проходит масштабная операция из-за расследования контрабанды оружия

В Румынии проводят масштабную операцию полиции, связанную с расследованием контрабанды оружия. Об этом сообщает Digi24.

Утром 4 октября правоохранители провели более 300 обысков в разных местах по территории страны по подозрениям в нарушении законодательства об импорте оружия и боеприпасов. Операция включает обыски в домах и проверку транспорта.

Речь идет о подозрениях, что компания за пределами Румынии онлайн продавала покупателям-румынам оружие и патроны, которые в итоге доставлялись без предусмотренных законодательством процедур контроля и декларирования.

За последние несколько месяцев эта фирма, для которой Румыния оказалась основным рынком, продала сотни единиц оружия.

Полиция отследила транзакции и вероятных покупателей и теперь поставила цель найти и изъять как можно больше этого оружия. Также есть подозрения, что его могли переделывать и теперь оно более опасно.

Немецкая полиция недавно провела обыски в домах пропалестинских активистов.