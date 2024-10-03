Lamborghini создаст цифровые версии автомобилей для игр

Производитель люксовых автомобилей Lamborghini анонсировал Web3-платформу Fast ForWorld, которая позволит использовать машины компании в блокчейн-играх вроде REVV Racing и Torque Drift 2.

Фирма заключила сотрудничество с игровой компанией Animoca Brands. Они будут работать для создания цифровой платформы для коллекционирования Fast ForWorld.

В разработке примет участие дочерняя фирма Animoca Brands — Motorverse, которая управляет экосистемой цифровых автомобилей.

Благодаря новому решению геймеры смогут покупать, продавать и управлять автомобилями Lamborghini в ряде игр.

Animoca Brands планирует запуск первой версии платформы 7 ноября. Представят 3D-кошелек, который позволит хранить предметы, взаимодействовать и играть с цифровыми версиями автомобилей.

Lamborghini 8 августа впервые объявила о партнерстве с Animoca Brands. Тогда сообщалось о планах предоставить поклонникам и клиентам автомобильного бренда уникальный опыт.

«Это партнерство позволяет нам создать по-настоящему взаимосвязанный игровой Web3-опыт для поклонников автоспорта и геймеров. Коллекционные предметы Lamborghini будут доступны для игры в виртуальной среде, включая две наши собственные автоспортивные разработки», - прокомментировал анонс соучредитель и исполнительный председатель Animoca Brands Ят Сиу.