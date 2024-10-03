Из-за военных рисков в Украине хотят ввести обязательное страхование новостроек

Министерство экономики и Национальный банк в конце сентября презентовали предварительную версию законопроекта "О системе страхования военных рисков".

Как сообщается на сайте Минэкономики, он предусматривает введение обязательного страхования залогового имущества и объектов жилищного строительства.

Список объектов обязательного страхования еще формируется, позже его расширят.

"Система будет покрывать риски физического ущерба, нанесенные войной, в частности, предполагается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства", - говорится в сообщении.

Цель законопроекта – создать единую систему страхования от военных рисков, объединив все действующие программы в единый пул. Это позволит привлечь на рынок международных перестраховщиков, надеется первый замминистра экономики Алексей Соболев.

Общегосударственная система будет финансироваться за счет обязательных страховых платежей и финансовой помощи доноров.

Планируется создать Государственное агентство по страхованию военных рисков. Оно будет определять общую политику оценки и принятия рисков для участников системы, разрабатывать стандартизированные страховые продукты, определять централизованные подходы к ценообразованию и проводить единую централизованную базу данных.

Проект закона хотят передать профильному комитету Верховной Рады до конца декабря 2024 года с учетом замечаний бизнес-сообщества и представителей страхового рынка.