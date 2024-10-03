Последнее обновление: 03.10.2024 18:00

Пограничники Литвы перехватили еще один метеозонд с контрабандой из Беларуси

В среду пограничники Литвы перехватили очередной метеозонд и груз с контрабандными сигаретами из Беларуси. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Литвы.

Согласно информации, в среду утром сотрудники пограничного пункта пропуска "Трибоняй" на окраине села Наркушкю в Шальчининкайском районе, недалеко от государственной границы с Беларусью, обнаружили метеозонд с прикрепленным к нему пакетом и перехватили его.

"Пограничники отделили пачку нелегальных сигарет от самого воздушного шара. Воздушный шар ненадолго поднялся вверх, но вскоре упал на землю и был подобран сотрудниками", – говорится в сообщении пограничников.

В целом контрабандисты пытались ввезти в Литву 1250 пачек сигарет NZ Gold и GPS-устройство. Сигареты хранятся на пограничном пункте "Трибоняй".

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