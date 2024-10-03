Глава парламента Грузии подписал спорный закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в четверг подписал спорный закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

"Я подписал закон после того, как его не подписала (президент) Саломе Зурабишвили. Закон не отражает текущие, временные, меняющиеся идеи и идеологии. Он основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях", - написал в соцсетях Папуашвили в свое оправдание.

Закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" парламент Грузии принял 17 сентября.

Принятие этого закона осудили оппозиция и зарубежные политики из-за того, что он направлен против части грузинского общества.