Последнее обновление: 03.10.2024 18:00

В Беларуси собираются разработать кодекс правил для учащихся

В Беларуси собираются разработать кодекс правил для учащихся. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец в интервью гостелеканалу.

"Хотел бы отметить, что высокий статус педагога начинается с уважения и учащихся, и родителей к своему учителю. В этой связи мы планируем разработать соответствующий кодекс правил для каждого учащегося и соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем. Это очень важный аспект, потому что только лишь при особом отношении к нашему учителю мы будем действительно уверены в том, что школа является храмом", - сказал чиновник.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование