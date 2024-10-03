В Гамбурге пару проверяют на заражение вирусом Марбург

С центрального вокзала Гамбурга 2 октября экстренно эвакуировали двух пассажиров с признаками заражения вирусом Марбург.

Почувствовавшие симптомы заболевания студент-медик и его девушка доставлены в университетскую клинику Гамбург-Эппендорф для дальнейшего медицинского обследования, сообщает dpa.

Пара ехала в Гамбург из Франкфурта-на-Майне на поезде, и в пути у обоих появились симптомы гриппа. Ранее студент посещал Руанду, где контактировал с пациентом, у которого позже диагностировали заражение вирусом Марбург. В поезде с потенциальными носителями вируса находилось около 200 пассажиров. Их контактные данные были собраны сотрудниками полиции на случай принятия карантинных мер.

В конце сентября Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке эпидемии вируса Марбург в Руанде. Случаи заражения были подтверждены у 29 человек, 10 из них скончались.

Вирус Марбург принадлежит к тому же семейству, что и Эбола, но считается еще более опасным. Он передается при прямом контакте с зараженными и сопровождается сильнейшей геморрагической лихорадкой. Уровень смертности, по данным ВОЗ, составляет от 24% до 88%. На данный момент риск вспышки вируса на глобальном уровне ВОЗ оценивает как низкий.