Власти Беларуси ужесточили правила размещения наружной рекламы

Постановлением Совмина №722 от 30 сентября 2024 года ужесточены правила размещения наружной рекламы.

Если ранее рекламораспространитель был вправе без пересогласования проекта привязки разместить средство наружной рекламы на доступном участке местности в радиусе 10 м от обозначенного в проекте привязки места при условии обеспечения безопасности размещения средства наружной рекламы для жизни, здоровья граждан, имущества организаций и граждан в определенных случаях, то теперь нет.

Документом также исключили пункт, который ранее позволял рекламораспространителю при проведении в месте размещения средства наружной рекламы работ по застройке, благоустройству территорий, строительству, реконструкции или ремонту зданий и подобного, обратиться в местные органы власти и бесплатно получить равнозначное место либо разместиться после окончания работ на старом месте.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.