Последнее обновление: 02.10.2024 17:05

В Беларуси изменили программу повышения квалификации водителей

Постановлением Минтранса № 83 от 17 сентября 2024 года внесены изменения в единую программу повышения квалификации водителей механических транспортных средств категории «В».

Как сообщает Минтранс, предусматриваются следующие изменения:

сокращение срока повышения квалификации с 8 до 5 дней;

уменьшение количества часов обучения с 55 до 35;

изменения в требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета (класса) по некоторым предметам.

Постановление вступает в силу с 9 октября 2024 года.



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