Последнее обновление: 02.10.2024 17:05

В Беларуси законопроект о потребительском кредите и микрозайме приняли в первом чтении

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О потребительском кредите (микрозайме)".

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, закон будет распространяться на банки, ломбарды, которые предоставляют займы под залог имущества, а также на операторов сотовой связи, которых после принятия закона планируется наделить правом предоставлять микрозаймы.

Кроме этого, для пользователей микрозаймов основным изменением является то, что уменьшится сумма платежей. В законопроекте устанавливается ограничение по предельной сумме платежей для микрозаймов сроком до одного года. Сумма таких платежей не может превышать сумму займа.

Также вводится отсрочка по потребительскому кредиту для тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Помимо этого, вводится обязанность банков (микрофинансовых организаций) информировать заявителя до заключения договора потребительского кредита (микрозайма) о превышении размера установленных показателей долговой нагрузки (обеспеченности кредита) для принятия заявителем взвешенного решения.

Еще одна цель принятия законопроекта - поэтапно гармонизировать и сблизить подходы к нормативному регулированию кредитных и некредитных финансовых организаций в Беларуси и РФ.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование