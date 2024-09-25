В Китае бездомным, сиротам и бедным выплатят единовременные субсидии

В Китае выплатят единовременные субсидии для людей, которые живут в крайней бедности. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство финансов и Министерство гражданских дел выдадут субсидии на проживание малообеспеченным группам населения, включая очень бедных и сирот, до праздника Национального дня на следующей неделе.

Местные власти должны обеспечить поступление средств к целевым получателям до 1 октября, годовщины основания Народной Республики, чтобы продемонстрировать "любовь и заботу партии и правительства о людях, которые в этом нуждаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма выплат остается неизвестной.

В этом году министерства выделили $22 млрд на финансовую помощь и субсидии людям, живущим в крайней бедности, сиротам и бездомным. По состоянию на июнь в стране 4,74 миллиона человек живут в условиях крайней бедности, согласно данным Министерства гражданских дел.