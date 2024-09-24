Уровень безработицы среди китайской молодежи в августе достиг рекордные 18,8%

Уровень безработицы в Китае среди лиц 16-24 лет без учета учащихся в августе повысился до рекордных 18,8% по сравнению с 17,1% в июле. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Июльский уровень также был рекордным.

При этом безработица среди лиц 25-29 лет без учета студентов составила максимальные за четыре месяца 6,9% против 6,5% месяцем ранее. Для лиц 30-59 лет показатель не изменился - 3,9%.

Официальный представитель ГСУ Лю Айхуа связала рост безработицы с тем, что летом на национальный рынок труда вышли рекордные 11,79 млн выпускников.

Ранее власти КНР ввели ряд мер для стимулирования найма выпускников, включая субсидии.

Между тем приведенные показатели безработицы не учитывают сельское население.