Инвестиции азиатско-тихоокеанских организаций в ИИ в 2028 году достигнут $110 млрд

Инвестиции азиатско-тихоокеанских организаций в технологии искусственного интеллекта достигнут $110 млрд в 2028 году. Такой прогноз дает исследовательская организация International Data Corporation (IDC).

Среднегодовые темпы роста в 2023-2028 годах составят 24%, полагают эксперты.

"По мере того, как организации переходят от экспериментов с генеративным ИИ к его более масштабному использованию, все большее внимание уделяется комплексному подходу к ИИ. Этот подход учитывает не только платформы и модели на основе ИИ, но и регулятивные, организационные и культурные аспекты для защиты интересов всех заинтересованных сторон", - отметила Дипика Гири, руководитель отдела исследований в сфере Big Data и ИИ.

Самый активный рост инвестиций в ИИ будет наблюдаться в сфере ритейла и финансовых услуг - в районе 30%, ожидают аналитики IDC.

Тем временем в секторе информационных услуг и разработки ПО прогнозируются самые низкие среднегодовые темпы роста вложений, чуть выше 10%. В то же время этот сектор сейчас занимает самую большую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе по общему объему инвестиций в ИИ - 23,8%.