США намерены запретить китайское и российское программное обеспечение в авто

Министерство торговли США в понедельник 23 сентября предложит запретить китайское программное и аппаратное обеспечение в транспортных средствах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Администрация Байдена выразила серьезную обеспокоенность по поводу сбора китайскими компаниями данных об американских водителях и инфраструктуре, а также потенциального иностранного манипулирования транспортными средствами, подключенными к интернету и навигационным системам.

По словам двух источников Reuters, предложенное регулирование запретит импорт и продажу транспортных средств из Китая с ключевыми коммуникационными средствами или программным или аппаратным обеспечением из КНР.

Министр торговли Джина Раймондо заявила в мае, что риски, связанные с китайским программным или аппаратным обеспечением в подключенных американских транспортных средствах, являются значительными.

Департамент также планирует предложить, чтобы запрет на программное обеспечение вступил в силу с 2027 модельного года, а запрет на аппаратное обеспечение вступит в силу в январе 2029 или 2030 модельного года. Под запрет попадут автомобили с определенными функциями Bluetooth, спутниковой связи и беспроводной связи, а также высокоавтономные транспортные средства, которые могут работать без водителя за рулем.

Запреты будут распространяться и на других иностранных противников США, включая Россию, сообщили источники издания.