Последнее обновление: 19.09.2024 18:00

Штат Луизиана одобрил оплату госуслуг биткоином и USDC

Глава Казначейства штата Луизиана (США) Джон Флеминг интегрировал биткоин и Lightning Network, а также стейблкоин USDC в государственные операции.

Жители смогут оплачивать услуги с любых кошельков. Специальный сервис будет конвертировать поступающие цифровые активы в доллары США с последующим зачислением на государственные счета. Это позволит избежать влияния волатильности криптоактивов.

«В сегодняшнюю цифровую эпоху государственные системы должны развиваться и осваивать новые технологии. Вводя криптовалюту в качестве способа оплаты, мы не просто внедряем инновации, мы предоставляем нашим гражданам гибкость и свободу во взаимодействии с государственными службами. Кроме того, это уникальное нововведение защищает наш штат от любой волатильности, связанной с криптовалютой», - прокомментировал Флеминг.

Интеграцию провели Bead Pay и ряд других неназванных партнеров.



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