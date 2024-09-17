Последнее обновление: 17.09.2024 18:56

Наводнение нанесло чешским государственным лесам ущерб в размере €8 млн

По предварительным оценкам, наводнение и сильные дожди с ветром нанесли ущерб государственному предприятию «Леса Чешской Республики» ущерб, превышающий 200 млн крон (около €8 млн).

Большой урон был нанесен лесным дорогам. В лесных массивах, находящихся в ведении госпредприятия, наводнением было повреждено не менее 260 000 м3 древесины, что составляет более 3% годовой лесодобычи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, управляющего почти половиной лесов страны.

Значительнее всего пострадали леса в Моравско-Силезском крае, в горных районах Есеники и Бескиды.



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