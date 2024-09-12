Белорусам предлагают обсудить изменения в правила дорожного движения

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в правила дорожного движения.

Проектом указа закрепляются обязанности велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу, а также в отдельных случаях при движении по велопереезду и велосипедной дорожке.

«Изменения обусловлены возросшим числом дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах вследствие игнорирования вышеуказанными категориями требований ПДД, касающихся необходимости двигаться со скоростью идущего шагом пешехода», - говорится в комментарии МВД, которое и вынесло на обсуждение проект указа.

Также корректируется понятие средства персональной мобильности (электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо и прочее) в части установления максимальной технически допустимой скорости такого средства – 25 км/ч. Кроме того, запрещено движение этого средства в пешеходных зонах.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 27 сентября 2024 г.