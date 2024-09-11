Основатель Telegram сотрудничает с французскими судебными органами

Основатель Telegram Павел Дуров соблюдает условия, установленные судом после его ареста, и сотрудничает с французскими судебными органами. Об этом рассказала прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

На вопрос о том, соблюдает ли Дуров условия судебного контроля и отмечается ли дважды в неделю в комиссариате полиции, прокурор ответила утвердительно.

"Это полностью укладывается в рамки сотрудничества с судебными органами в настоящее время", — пояснила Беко.

По ее словам, расследование непосредственно в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отвечал на запросы французских следователей. Кроме того, решение было мотивировано желанием показать, что "в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность". Для этого во Франции есть закон, позволяющий привлекать к ответственности за администрирование интернет-платформы для незаконных операций.