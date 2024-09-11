Рейтинг Чехии по условиям рынка труда снизился до 18-го места в ЕС

Рейтинг Чехии по условиям рынка труда снижается третий год подряд.

Согласно анализу Индекса процветания и финансового здоровья, страна оказалась на 18-м месте из 27 государств Евросоюза.

Ухудшение показателей обусловлено, главным образом, низкой гибкостью работодателей и значительным неравенством в оплате труда мужчин и женщин.

Чехии не удается создать для работников комфортные условия на рынке труда, несмотря на низкий уровень безработицы по сравнению с другими странами ЕС, говорится в анализе.

Чешские работники часто не имеют возможности трудиться неполный рабочий день, даже если в этом заинтересованы. Это приводит к углублению неравенства, поскольку именно подобная гибкость помогает родителям, находящимся дома с детьми, быть хотя бы частично экономически активными. Неполный рабочий день также предотвращает значительное падение заработков.

Самые лучшие условия труда – в Нидерландах, Австрии и странах Северной Европы, включая Данию. Помимо прочего, эти страны объединяет высокая гибкость графика работы. Так, в Нидерландах 24% сотрудников могут сами решать, где и когда они будут работать, т. е. без четко определенного рабочего времени, и из дома. В Чехии эта доля сотрудников составляет 14%.

Доля сотрудников, занятых неполный рабочий день, в Нидерландах составляет 42,8%, а в Чехии – 6,9%, что является девятым самым низким показателем в ЕС, сообщил Милан Маржик, аналитик проекта Europe in Data.