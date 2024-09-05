Польские пограничники задержали 11 человек за переправку мигрантов из Беларуси

Польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу. Об этом сообщила в четверг региональная прокуратура в Замостье Люблинского воеводства.

Как сообщает RMF FM, разгромлена еще одна группа, причастная к организации нелегальной миграции. Всего было задержано 11 человек.

Жителей Варшавы, Лодзи, а также трех граждан Грузии, Азербайджана и Украины задержали 19 августа пограничники в форме из Славатичей, сообщил в четверг представитель Замойской прокуратуры Рафал Кавалец.

Он добавил, что это было очередное расследование, проведенное под надзором Замойской воеводской прокуратуры по делу организации нелегальных пересечений границы.

"Задержаны одиннадцать членов преступной группировки – граждан, в частности, Грузии, Азербайджана, Украины и Беларуси, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов. Деятельность группы осуществлялась на контрабандном направлении, известном как "белорусский маршрут", – сообщил Кавалец.

Следователи установили, что мигрантов перевозили в район польско-белорусской границы, которую они затем пересекали пешком (нелегально – вне пунктов пересечения границы). Затем их подбирали на польской стороне и переправляли автомобилями в Германию и другие страны Западной Европы.

Обвинения в организации нелегальной миграции были выдвинуты 11 лицам, 10 из них также подозреваются в участии в организованной преступной группе.

Дело находится в стадии расследования", – добавил он.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Восьми лицам избрана мера пресечения в виде временного содержания под стражей.