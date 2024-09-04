Последнее обновление: 04.09.2024 18:51

Новая Зеландия повысит туристический налог в три раза

Новая Зеландия увеличит стоимость сбора на охрану природы и туризма почти в три раза – с $21 (35 новозеландских долларов) до $61 (100 новозеландских долларов) с первого октября. Об этом пишет BBC.

Правительство страны заявило, что это должно способствовать экономическому росту и "гарантировать, что посетители вносят вклад в государственные услуги и получают высококачественный опыт при посещении Новой Зеландии".

Министр туризма Мэтт Дуси утверждает, что новый налог не станет огромным сдерживающим фактором для туристов, поскольку 100 новозеландских долларов составят менее 3% средних расходов большинства туристов в стране.

Посетителям Австралии и Тихоокеанского региона не нужно платить налог (большинство туристов Новой Зеландии – из Австралии, США, Китая и Фиджи).

Туристическая ассоциация Аотеароа (независимый туристический орган страны) заявила, что более высокий налог будет барьером и сделает посещение страны "невероятно дорогим".

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