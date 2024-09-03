По всей Германии провели рейды против группы интернет-троллей

Во вторник утром Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) провело обыски в домах подозреваемых членов группы интернет-троллей NWO по всей Германии. Об этом сообщает Spiegel.

Членов группы обвиняют в том, что они "действовали как главари преступной организации, целью которой было совершение преступлений", говорится в заявлении BKA. Среди прочего, обвинения включают систематические кибериздевательства и киберпреследования.

В рамках операции, проведенной совместно с прокуратурой Франкфурта-на-Майне, Федеральное ведомство уголовной полиции рано утром обыскало десять квартир в Баварии, Берлине, Бранденбурге, Баден-Вюртемберге, Гессене и Нижней Саксонии. Сейчас ведется расследование в отношении десяти подозреваемых, а также конфискованы многочисленные электронные устройства и носители информации.

"Этой акцией мы хотели показать, что мы не просто рассматриваем отдельные преступления в сфере киберпреследования, а принимаем меры против группы как преступной организации, поскольку она также действует систематически и организованно против своих жертв", – говорит Бенджамин Краузе, пресс-секретарь Центрального управления по борьбе с интернет-преступностью при прокуратуре Франкфурта-на-Майне.

В апреле политический журнал ARD Kontraste и Spiegel впервые всесторонне осветили внутреннюю работу группы и ее системный подход. Члены NWO (англ. New World Order – Новый мировой порядок) организуют свои действия в закрытых чат-группах.

Группа стоит за серией угроз взрывов в октябре 2023 года, которые были направлены, в частности, на аэропорты, Deutsche Bahn и штаб-квартиру партии СДПГ. Из-за писем с угрозами, некоторые из которых были отправлены от имени ХАМАС, во многих школах были временно отменены занятия.

Члены группировки, которая действует уже более шести лет, взламывают, похищают и распространяют личные данные жертв, чтобы систематически запугивать их и разоблачать в интернете. Группировка также ответственна за многочисленные так называемые swatting-атаки. Злоумышленники используют ложную информацию, чтобы вызвать полицию или пожарных к жертвам. Жертвами таких нападений также становились политики и многочисленные интернет-звезды.

Власти также обвиняют группировку в том, что она специально выбирает жертвами "уязвимых людей или людей с когнитивными нарушениями", например, чтобы "заставить их отказаться от присутствия в интернете". Кроме того, утверждается, что в сети публиковались материалы подстрекательского содержания и символика неконституционных организаций.