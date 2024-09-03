Последнее обновление: 03.09.2024 17:30

В ФРГ начался уголовный процесс против экс-главы Volkswagen

В ФРГ 3 сентября начался уголовный процесс против экс-главы Volkswagen Мартина Винтеркорна, пишут немецкие СМИ.

Земельный суд Брауншвейга запланировал 90 слушаний по этому делу, для участия в них 77-летнему Винтеркорну придется почти каждую неделю приезжать из Баварии в Нижнюю Саксонию.

Экс-топ-менеджеру концерна Мартину Винтеркорну грозит до нескольких лет тюрьмы в связи с "дизельным скандалом", разгоревшемся в 2015 году. Тогда руководство Volkswagen признало, что на миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено ПО, позволявшее занижать показатели вредных выбросов и тем самым проходить тесты на экологические стандарты.

Юридические последствия этого скандала, в том числе выплаты компенсаций владельцам автомобилей, обошлись VW в миллиарды евро, а сам концерн оказался в глубоком кризисе.

Помимо обвинений в мошенничестве и манипуляции рынком, Винтеркорн обвиняется в даче ложных показаний в бундестаге.

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