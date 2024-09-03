Кыргызстан с 5 сентября вводит новые правила пребывания иностранцев, в том числе для граждан ЕАЭС

С 5 сентября в Кыргызстане начинают действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства, утвержденные постановлением правительства № 437 от 31 июля 2024 года.

Минцифры страны обращает внимание на новый порядок для граждан, которые планируют находиться в нашей стране более 60 дней по личным причинам, не связанным с работой, учебой или бизнесом. Теперь для регистрации им потребуется документ, подтверждающий право на пребывание в республике, в зависимости от цели визита.

Новые требования касаются граждан стран с безвизовым режимом, таких как Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь, Грузия, Азербайджан и Молдова.

Основные изменения:

граждане стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Беларусь) могут находиться в КР без регистрации до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Для граждан Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы этот срок составляет 60 дней в течение 120-дневного периода;

для пребывания свыше этих сроков необходимо оформить временный вид на жительство или другой документ, дающий право на нахождение в республике, включая вид на жительство, удостоверение лица без гражданства, удостоверение «Кайрылман» или удостоверение «Мекен-карт»;

временный вид на жительство оформляется в течение 15 рабочих дней, выдается на один год с возможностью ежегодного продления до пяти лет.

После истечения указанных сроков пребывания без регистрации граждане обязаны покинуть территорию Кыргызстана и могут въехать повторно не ранее чем через 60 или 90 дней соответственно.

Кроме того, граждане обязаны пройти регистрацию в течение пяти рабочих дней с момента въезда, если они не подпадают под освобождение от обязательной регистрации. Для граждан России, Казахстана, Беларуси и Армении такой период составляет 30 дней, Азербайджана — 15 дней, Таджикистана — 60 дней, Грузии — 90 дней.

Оформление временного вида на жительство и консультации доступны в любом территориальном подразделении департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР.