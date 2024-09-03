Последнее обновление: 03.09.2024 11:09

Цены на нефть меняются разнонаправленно: Brent дешевеет, а WTI дорожает

Категории: Нефть Цены

С утра сегодня нефтяные цены меняются разнонаправленно: североморская Brent умеренно дешевеет после роста накануне, а WTI растет после трехдневного перерыва в торгах.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 составила $77,23 за баррель, что на $0,29 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на 59 центов до $77,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,38 до $73,93 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились, потому что в США отмечался День труда.

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