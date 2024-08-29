Последнее обновление: 29.08.2024 16:30

Нефтяные цены стабилизировались на фоне проблем с поставками из Ливии

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть стабилизировались после двух сессий падения, поскольку опасения относительно поставок из Ливии вернулись в центр внимания. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7 центов до $78,58 за баррель к 08:12 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 1 цент до $74,51.

Оба контракта потеряли более 1% в среду после того, как данные показали, что запасы нефти в США упали на 846 тыс. баррелей до 425,2 млн баррелей на прошлой неделе, что не соответствует ожиданиям аналитиков в опросе Reuters относительно снижения на 2,3 млн баррелей.

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