Последнее обновление: 28.08.2024 15:25

Цены на нефть сегодня утром стабильны после снижения накануне

Категории: Нефть Цены

Нефтяные цены практически не меняются сегодня утром после первого за 4 сессии снижения днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 составила $79,57 за баррель, что на 2 цента выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,88 до $79,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 1 цент до $75,52 за баррель. Во вторник контракт упал на $1,89 до $75,53 за баррель.

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