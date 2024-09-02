Последнее обновление: 02.09.2024 18:39

Власти Беларуси намерены инженерные и рабочие специальности поднимать на "самый высокий уровень"

Власти Беларуси намерены поднимать инженерные и рабочие специальности на "самый высокий уровень". Это следует из заявлений Лукашенко, которые прозвучали 2 сентября во время общения со студентами вузов Витебской области.

На вопрос студентов, что сделать, чтобы повысить интерес молодежи к инженерному делу и сделать его таким же престижным, как IT-специальности, Лукашенко ответил, что необходим комплекс мер, включающий в том числе достойную заработную плату и повышение авторитета инженеров в обществе.

Например, "айтишниками" в той или иной степени сейчас могут себя назвать многие, потому что вся молодежь умеет пользоваться гаджетами, компьютерами.

"Айтишники все, а инженеров мало, дефицит. Отсюда и престижность", - сказал Лукашенко, добавив, что для семьи это наиважнейшая специальность – инженер.

Он пояснил, что люди, обладающие соответствующими знаниями и умениями, могут самостоятельно выполнять многие работы по дому.

"Мы немножко отклонились в этом плане, дисбаланс у нас. Мы будем инженерные, рабочие специальности поднимать на самый высокий уровень. Потому что это государству надо, это стратегия. Если мы этим не будем заниматься сейчас, то завтра будет не до гаджетов. Все сегодня - от крестьян и от инженеров в сельском хозяйстве и промышленности", - сказал пенсионер.



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