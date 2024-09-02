Австрия тоже начнет депортировать афганцев с криминальным прошлым

Австрия планирует начать депортацию граждан Афганистана с криминальным прошлым. Об этом говорится в заявлении Федерального ведомства по вопросам иммиграции и убежища в Австрии.

Как отметили в ведомстве, депортация будет разрешена в каждом отдельном случае из-за того, что ситуация с безопасностью в Афганистане изменилась. В июле Конституционный суд страны подтвердил законность такого решения.

Также в заявлении отмечается, что страна хочет сотрудничать с Германией по совместной депортации афганцев и сирийцев.

В ведомстве уточнили, что в течение 2023 года заявки на убежище в Австрии подали более 21 тыс. сирийцев и почти 9 тыс. афганцев.

Как напомнили журналисты, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, который назвал решение Германии "очень хорошим", ранее уже призвал пересмотреть общеевропейский запрет на депортацию в Афганистан и Сирию.

Он считает, что депортация афганцев и сирийцев является "необходимой и срочной".

Напомним, 30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана.

Более того, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.