В Беларуси из-за жары продлят сезонные ограничения нагрузок на республиканских автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

"По причине сохранения устойчивой высокой дневной температуры воздуха (более 25°С) в целях обеспечения сохранности республиканских автомобильных дорог их владельцами (автодорами) будут продлены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин", - говорится в сообщении ведомства.

Соответствующая информация будет размещена на официальных сайтах автодоров.