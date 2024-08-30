Последнее обновление: 30.08.2024 18:00

В Беларуси из-за жары продлят сезонные ограничения нагрузок на республиканских автодорогах

В Беларуси из-за жары продлят сезонные ограничения нагрузок на республиканских автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

"По причине сохранения устойчивой высокой дневной температуры воздуха (более 25°С) в целях обеспечения сохранности республиканских автомобильных дорог их владельцами (автодорами) будут продлены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин", - говорится в сообщении ведомства.

Соответствующая информация будет размещена на официальных сайтах автодоров.



<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование