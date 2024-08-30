В Турции задержали более 100 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

Турция заявила, что на этой неделе задержала более 100 человек, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает AFP.

Это стало последним массовым задержанием в Турции, направленным против этой террористической организации.

Новые рейды прошли по всей стране, в том числе в столице Анкаре и крупнейшем городе Турции Стамбуле.

Арест 119 человек на этой неделе последовал за другими массовыми задержаниями, в том числе 99, о которых было объявлено в начале августа.

После распада самопровозглашенного "халифата" в 2019 году некоторые подозреваемые члены ИГИЛ поселились в Турции.

Турецкие власти заявили, что с июня 2023 года было арестовано более 3600 человек, подозреваемых в связях группировкой.

Недавно Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум мужчинам в подготовке стрельбы возле парламента Швеции в центре Стокгольма.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее заявляла, что страна сталкивается с "постоянно высокой" угрозой исламского терроризма.