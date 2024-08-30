Последнее обновление: 30.08.2024 18:00

ОАЦ определил порядок перехода прав ИП на администрирование доменного имени к созданной им организации

Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) приказом № 182 от 27 августа определил порядок перехода прав ИП на администрирование доменного имени, зарегистрированного в национальной доменной зоне, к созданной им коммерческой организации, учреждаемой одним лицом.

Если в централизованной базе данных о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе об их владельцах, указан ИП, создавший коммерческую организацию, то для перехода прав на администрирование доменного имени второго уровня такой организации необходимо подать регистратору соответствующее заявление.

Заявление должно быть направлено в течение года со дня госрегистрации организации, но в пределах срока действия регистрации доменного имени.

Оно подается в письменной форме или в электронном виде через установленные каналы.

При этом регистратор не позднее трех рабочих дней со дня приема заявления сверяет указанную в нем информацию с данными из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе из размещенного на веб-портале перечня зарегистрированных коммерческих организаций). При ее соответствии в базу данных вносятся сведения о новом владельце доменного имени. При этом взаимные права и обязанности сторон по договору на регистрацию доменного имени продолжают действовать с учетом изменения владельца доменного имени.

Также уточнены вопросы перехода прав на администрирование домена, когда ИП указан в базе данных в качестве владельца нижестоящего домена, заключившего с владельцем доменного имени второго уровня договор на обеспечение функционирования нижестоящего домена.

Приказ вступает в силу с 1 октября 2024 г.



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