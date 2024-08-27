Спецпрокурор в США призвал возобновить дело против Трампа по секретным документам

Специальный прокурор Джек Смит, ответственный за надзор над двумя делами против 45-го президента США Дональда Трампа, призвал федеральный апелляционный суд возобновить дело по секретным документам. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на записку, поданную в апелляционный суд в Атланте.

Команда прокурора считает, что окружная судья США Айлин Кэннон допустила "грубую ошибку", когда постановила, что Смит был незаконно назначен генеральным прокурором.

Эта позиция, как утверждают прокуроры, противоречит решениям судей по всей стране, а также "широко распространенной и долговременной практике назначения в Министерстве юстиции и в правительстве в целом".

Апелляция является последним событием в обвинении Трампа. Как отметили в агентстве, в течение последнего года дело затягивалось из-за задержек, ведь назначенный Трампом судья рассматривал различные ходатайства команды, прежде чем окончательно отклонить обвинение в решении, которое привело к временной остановке процесса.

В ноябре 2022 года генпрокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд назначил Смита независимым специальным прокурором, ответственным за надзор за двумя уголовными расследованиями Министерства юстиции в отношении бывшего президента Дональда Трампа – речь идет о штурме Капитолия и неправомерном обращении с государственными документами.

В июле судья Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Трампа в отношении ненадлежащего хранения секретных документов. Дело касается ненадлежащего хранения экс-президентом США секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В июне 2023 года большое жюри – присяжные, уполномоченные одобрять уголовные обвинения, в частности федеральные, – обвинило экс-президента США Дональда Трампа в деле о секретных документах, а Минюст США в тот же день опубликовал 49-страничный обвинительный акт.