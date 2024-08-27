ВСУ используют на фронте более 170 образцов беспилотных систем

Более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются Силами обороны на фронте. Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковник Вадим Сухаревский.

"Украинский дрон – это не только оружие, которое изменило поле боя, я с уверенностью могу сказать, что это одна из разновидностей оружия нашей победы. Сегодня мы не представляем работу вообще без какого-либо компонента в этих моментах, и очень важно, что украинский дрон – это валюта нашего государства после нашей победы", – заявил Сухаревский.

Он отметил, что не так много производителей в мире могут сравниться с украинскими разработками.

"Для статистики приведу пример, что на сегодняшний день более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте", - добавил командующий Силами беспилотных систем.

Он подчеркнул, что все производители беспилотников напрямую общаются с боевыми подразделениями, ведь заинтересованы в том, чтобы их продукция была эффективной.