Соседи Германии бьют тревогу из-за возможного возобновления проверок на границе

Соседние с Германией страны предупреждают, что возобновление проверок на всех немецких границах приведет к эффекту домино, который может разрушить Шенгенскую зону. Об этом говорится в публикации Euractiv.

Сейчас в Берлине растет давление с требованием восстановить постоянный контроль на всех немецких границах.

Особенно настаивают на этом консервативные Христианско-демократический союз Германии (ХДС)/Христианско-социальный союз Баварии (ХСС).

Кроме того, этот шаг поддерживает и либеральная Свободная демократическая партия, которая сделала борьбу с нелегальной миграцией одним из своих приоритетов.

Восточные соседи Германии особенно потрясены таким развитием событий.

"Это было бы фундаментальным отходом от действующего законодательства и самого принципа Шенгена, что, несомненно, привело бы к эффекту домино проверок по всему Шенгену. Этот вопрос должен быть решен на самом высоком политическом уровне на общеевропейской основе", – заявил представитель чешского МВД Хана Мала.

Польша, как и Чехия, предупредила, что нынешний контроль уже приводит к "трудностям, связанным с пограничным движением", и призвала немецкую сторону рассмотреть возможность "скорейшей отмены контроля на польской границе и возможных альтернативных мер".

Некоторые страны ЕС, такие как Дания, невозмутимо воспринимают перспективу усиления пограничного контроля: представитель датского правительства заявил, что это "мало что изменит", тогда как другие обеспокоены.

"Для такой страны, как наша, расположенной в самом центре Европы и с очень открытой экономикой, бесперебойное функционирование Шенгенской зоны крайне важнj", – заявил представитель бельгийского правительства.

К этому времени Берлин ввел проверки на своих границах с Чехией, Польшей и Австрией, причем министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подчеркнула, что они будут оставаться до тех пор, пока нелегальная миграция "заметно" не уменьшится.