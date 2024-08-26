Около 950 тысяч иностранцев воспользовались белорусским безвизом

С начала действия белорусского безвиза — с 15 апреля 2022 года — республику посетили 948 948 иностранцев. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

В этом году безвизовой возможностью воспользовались 145 007 жителей соседних с Беларусью стран ЕС: Латвии — 54 829, Литвы — 60 329, Польши — 29 849.

После введения "расширенного безвиза" с 19 июля Беларусь посетило более 3300 иностранцев из 35 европейских стран.

По-прежнему сохраняется тенденция преобладания граждан Германии среди туристов, следующих в Беларусь по новому порядку — 38% от общего числа. В тройку стран, граждане которых чаще остальных посещали Беларусь, входят Эстония и Италия.