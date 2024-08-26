Последнее обновление: 26.08.2024 14:28

В США успешно протестировали беспилотный дирижабль для раздачи интернета

В США успешно протестировали беспилотный дирижабль для раздачи интернета.

Согласно информации, дирижабль Sceye HAPS, длиной 65 метров, способен подниматься на высоту до 20 километров. Аппарат оснащен солнечными панелями, и может работать круглосуточно.

Помимо раздачи интернета, дирижабль предназначен для мониторинга окружающей среды и отслеживания стихийных бедствий.

В компании отметили, что новый полет продемонстрировал производительность и устойчивость платформы. До конца года пройдет еще несколько тестов. Если все пройдет удачно, то аппарат смогут ввести в коммерческую эксплуатацию уже в 2025 году. Например, его смогут использовать, чтобы обеспечить интернетом индейский народ навахо, представители которого проживают в Нью-Мексико.



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