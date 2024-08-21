Великобритания вводит новые меры для борьбы с нелегальной миграцией

Правительство Великобритании объявило о новых планах по уменьшению количества искателей убежища, прибывающих на небольших лодках. Об этом сообщает Reuters.

Меры будут включать увеличение количества депортационных рейсов и усиление борьбы с работодателями, которые нанимают нелегальных рабочих.

Министерство внутренних дел страны, которое отвечает за борьбу с нелегальной иммиграцией, объявило, что наймет 100 следователей для борьбы с бандами, которые привозят искателей убежища в Британию.

Это имеет целью увеличить количество депортированных лиц до уровня, который в последний раз наблюдался в 2018 году, чтобы остановить тенденцию к снижению, которая наблюдалась в последние годы.

Работодатели, которые нанимают нелегальных работников, будут сталкиваться с наказаниями, в частности с сообщениями о финансовых штрафах, приказами о закрытии бизнеса и возможном уголовном преследовании.

"Увеличивая возможности правоприменения и возврата, мы создадим систему, которая будет лучше контролироваться и управляться, вместо хаоса, который слишком долго разрушал систему", – сказала министр внутренних дел Иветт Купер.

С момента назначения нового лейбористского правительства 5 июля более 5700 искателей убежища прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш из Франции, что подчеркивает вызов, который стоит перед министрами.

Премьер-министр Кир Стармер ранее заявлял, что Британия должна сосредоточиться на выполнении законов и работать с другими странами над устранением первопричин миграции, включая изменение климата и бедность.