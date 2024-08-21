Бельгийские фермеры оспаривают в КС ограничения на выбросы азота

Объединение фермеров в бельгийской Фландрии подало иск в Конституционный суд о введении ограничений на выбросы азота от сельскохозяйственной деятельности. Об этом сообщает The Brussels Times.

Главная ассоциация фламандских фермеров под названием Boerenbond заявила, что пожаловалась в Конституционный суд на законодательство, которым установили жесткие лимиты на выбросы азота сельским хозяйством. Всего подали три отдельные жалобы, призывом которых является отменить постановление.

В конце января парламент Фландрии утвердил пересмотренную версию постановления с целью существенно снизить выбросы до 2030 года. Фермеры давно протестовали против этой инициативы.

В обращении в суд они аргументируют, что установленным лимитам не хватает научного обоснования и что фермеров дискриминируют больше, чем промышленность и транспортную отрасль.

"Постановление ограничивает предпринимательские возможности наших членов и не обеспечивает нам ни перспектив, ни юридической защищенности. Требуем, чтобы правительство быстро приняло новую политику по сокращению выбросов, которая обеспечивала бы возможности для всех предпринимателей Фландрии", – заявили в ассоциации.