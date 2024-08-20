Последнее обновление: 20.08.2024 12:56

Нефть продолжает дешеветь после падения накануне

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днем ранее.

Давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке.

В результате стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 составляет $77,05 за баррель, что на $0,61 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $2,02 до $77,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,62 до $73,75 за баррель. В понедельник контракт упал на $2,28 до $74,37 за баррель.

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование