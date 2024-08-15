Последнее обновление: 15.08.2024 18:32

Цены на нефть днем ускорили рост

Категории: Нефть Цены

Подъем нефтяных котировок усилился днем в четверг, котировки восстанавливаются после резкого снижения по итогам последних двух сессий.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 выросли на $0,80 до $80,56 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,80 до $77,78 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,8% на данных о росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование