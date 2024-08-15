Цены на нефть днем ускорили рост

Подъем нефтяных котировок усилился днем в четверг, котировки восстанавливаются после резкого снижения по итогам последних двух сессий.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 выросли на $0,80 до $80,56 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,80 до $77,78 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,8% на данных о росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели.