Цены на нефть в понедельник утром снижаются

Цены на нефть снижаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 составляет $79,46 за баррель, что на $0,22 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,36 до $79,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,31 до $76,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,51 (1,9%), до $76,65 за баррель.