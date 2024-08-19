В Беларуси подкорректировали указ, касающийся нотариатов и нотариальной деятельности

Лукашенко 16 августа подписал указ №326, которым вносятся изменения в другие указы с целью приведения актов законодательства в соответствие с законом от 5 января 2024 года "Об изменении Закона Республики Беларусь "О нотариате и нотариальной деятельности", сообщает его пресс-служба.

Документом вносятся поправки в три указа. Изменение в указ №40 от 16 января 2009 года "О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты" предусматривает возможность бесспорного взыскания в бюджет фонда всех недоимок (например, недоплат, выявленных при проверке правильности уплаты взносов), а не только задолженности по обязательным взносам.

Поправками в указ №99 от 25 февраля 2014 года "О вопросах регулирования лизинговой деятельности" исключается норма, предусматривающая возможность взыскания задолженности, возникающей по договору финансовой аренды (лизинга), на основании исполнительной надписи нотариуса. Данные вопросы урегулированы законом о нотариате.

Изменения касаются также указа №239 от 19 июня 2019 года "О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств". Обновленным законом о нотариате впервые определяется возможность взыскания на основании исполнительной надписи нотариуса платы за проезд по дорогам общего пользования с применением повышающего коэффициента. В соответствии с изменениями, внесенными в указ №239, устанавливается порядок оформления документов в случае нарушения правил проезда, а также предъявления таких документов владельцам транспортных средств для добровольного внесения платы в определенный срок и взыскания ее на основании исполнительной надписи нотариуса при невнесении в добровольном порядке.