Эстония хочет наладить производство боеприпасов уже в начале 2025 года

В Эстонии в военном городке Эмари не позднее начала 2025 года планируется начать производство боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Ханно Пеквкур.

"В сегодняшней ситуации с безопасностью необходимо как можно скорее начать производство боеприпасов в Эстонии", – заявил Певкур, которого цитируют эстонские медиа.

Министр добавил, что пока в Эстонии нет оборонного промышленного парка, необходимо искать другие способы ускорить производство боеприпасов.

По его словам, одним из вариантов было предоставить на тендерной основе тому или иному предприятию возможность начать такое производство в Эмари.

"Там для этого есть инфраструктура с соответствующими требованиями к безопасности и надежности", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

В ближайшее время Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) организует тендер, победитель которого на три года получит в военном городке Эмари территорию площадью около 8900 квадратных метров с семью складскими помещениями. Объект должен использоваться для производства боеприпасов и взрывчатых веществ.