Бывшего зама гендиректора госпредприятия столицы будут судить за взятку в 200 тысяч рублей

Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя руководителя государственной организации столицы в совершении ряда коррупционных преступлений.

Согласно версии следствия, бывший заместитель генерального директора – главный инженер предприятия, являясь должностным лицом, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в январе 2024 года принял в качестве взятки материальные ценности в сумме 200 тыс. рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, обвиняемый, используя служебные полномочия, завладел двумя мобильными телефонами предприятия. Утверждается, что в результате этого он причинил имущественный ущерб предприятию свыше 2,6 тыс. рублей.

Уголовное дело находилось в производстве УСК Республики Беларусь по городу Минску.

«После изучения материалов дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.210, ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.