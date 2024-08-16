Последнее обновление: 16.08.2024 13:12

Случаев заболевания оспой обезьян в Беларуси не зарегистрировано - Минздрав

В Беларуси случаев заболевания оспой обезьян не зарегистрировано. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Республике Беларусь до настоящего времени случаев заболевания не зарегистрировано, но специалисты готовы к существующей вероятности завоза этой инфекции с территорий других государств. Любая инфекция или вирус может быть выявлен в любой стране мира в связи с интенсивным передвижением людей, ростом связей экономического, культурного и туристического характера", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. По информации ВОЗ, вспышка оспы обезьян в Демократической Республике Конго 14 августа 2024 года объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.



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