Случаев заболевания оспой обезьян в Беларуси не зарегистрировано - Минздрав

В Беларуси случаев заболевания оспой обезьян не зарегистрировано. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Республике Беларусь до настоящего времени случаев заболевания не зарегистрировано, но специалисты готовы к существующей вероятности завоза этой инфекции с территорий других государств. Любая инфекция или вирус может быть выявлен в любой стране мира в связи с интенсивным передвижением людей, ростом связей экономического, культурного и туристического характера", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. По информации ВОЗ, вспышка оспы обезьян в Демократической Республике Конго 14 августа 2024 года объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.