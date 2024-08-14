Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в диверсиях

Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в организации диверсий на территории страны. Об этом сообщил журналистам глава МВД республики Томаш Семоняк.

"Могу рассказать, не раскрывая никаких больше деталей, что на прошлой неделе был задержан еще один человек, связанный с планированием, подготовкой и реализацией актов диверсии на территории Польши", - заявил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

В начале июня Семоняк отметил, что польские власти задержали 18 человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ и Беларуси с декабря 2023 года. В конце мая спецслужбы республики задержали одного поляка и двух белорусов, которые подозреваются в совершении поджогов в разных частях страны. В Варшаве утверждают, что в случае крупных пожаров, в частности на территории центра оптовой торговли на севере Варшавы, может идти речь "о российском следе".